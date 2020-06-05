محمود سعد يغادر المستشفى بعد شفاءه من فيروس كورونا

غادر د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، مستشفى السلام الدولي، بعد شفائه من فيروس كورونا، والذي أصيب به خلال الأيام الماضية. به خلال الأيام الماضية. وتحسنت حالة محمود سعد مع تلقي العلاج خلال وجوده في المستشفى، حيث تحولت تحاليله من إيجابية إلى سلبية. وجوده في المستشفى، حيث تحولت تحاليله من إيجابية إلى سلبية. يقضي محمود سعد فترة نقاهة في منزله ويستمر في تناول بروتوكول العلاج خلال الأيام المقبلة.

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