حسام عاشور يحسم موقفه من قرار الإعتزال

أعلن حسام عاشور قائد فريق الأهلي تراجعه عن الاعتزال بصورة رسمية. وقال عاشور في مقطع فيديو عبر حسابه بانستجرام مؤكداً أنه تلقى عرضين من حسابه بانستجرام مؤكداً أنه تلقى عرضين من السعودية والبرتغال. ووجه عاشور الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لأنه وعد وأوفى. وأوضح أنه سيحدد وجهته القادمة بعد قراره بعدم الاعتزال.



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