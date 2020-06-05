اتحاد الكرة: 3 موظفين بإدارة الحسابات مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك اشتباه في إصابة 3 موظفين في إدارة الحسابات بالجبلاية بفيروس كورونا المستجد. وتابع أن اتحاد الكرة أجرى التحليلات والفحوصات المطلوبة للموظفين الثلاثة وينتظر النتيجة للتأكد من الأمر. والفحوصات المطلوبة للموظفين الثلاثة وينتظر النتيجة للتأكد من الأمر.

أعطى مسئولو اتحاد الكرة أوامرهم للموظفين الثلاثة بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوع إضافي بعد غيابهم الأسبوع الحالي عن الحضور للاتحاد.

في منازلهم لمدة أسبوع إضافي بعد غيابهم الأسبوع الحالي عن الحضور للاتحاد. الجدير بالذكر أن د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أصيب بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج.

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