مدرب منتخب تونس يشيد بتجربة لاعبي نسور قرطاج في الدوري المصري

أكد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج، أن اللاعبين التونسيين المتواجدين في الدوري المصري، أفضل العناصر بمنتخب نسور قرطاج. وقال الكبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " تجربة اللاعبين التونسيين في مصر ناجحة للغاية، فهم أفضل العناصر المتواجدة في منتخب نسور قرطاج". في منتخب نسور قرطاج". وأضاف " الأندية المصرية محظوظة لامتلاكها لاعبين مثل فرجاني ساسي وعلي معلول وفخرالدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي فهم لاعبين على مستوى عال فنيًا وأخلاقيًا".

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