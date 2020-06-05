مدرب منتخب تونس يكشف تفاصيل حديثه مع حمزة المثلوثي بشأن مفاوضات الزمالك

تحدث منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، عن حمزة المثلوثي لاعب نادي الصفاقسي التونسي.
وارتبط اسم حمزة المثلوثي بالانتقال لنادي الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث القلعة البيضاء عن ظهير أيمن بعد رحيل حمدي النقاز على الفريق.
وقال الكبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " المثلوثي لاعب له مستقبل كبير بسبب امكانياته وانضباط الشديد داخل وخارج الملعب".
وأضاف " استدعايته لمنتخب نسور قرطاج في الفترات السابقة ولعب معي مبارياتعديدة، وفي حالة اختياره اللعب في الدوري المصري فسيقدم مستويات جيدة".
وأوضح مدرب منتخب تونس أن حمزة المثلوثي تحدث معه حول العروض المقدمة له من الأندية المصرية، مشيرًا أن اللاعب أكد أنه سيحسم أمره خلال الفترة المقبلة.
وأتم حديثه " لم أنصحه بالانضمام إلى نادي معين فهو جدير باختياره".
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