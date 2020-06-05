القصبى رئيسا لجهاز كرة اليد بنادي سموحة

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عن تعيين آسر القصبى رئيسا لجهاز كرة اليد بالنادي . رئيسا لجهاز كرة اليد بالنادي . وشغل القصبي العديد من المناصب كان آخرها المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2002 ، والمدير الفني للفريق الأول بنادي سبورتنج السكندري .



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