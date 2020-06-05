مدرب منتخب تونس يوضح سبب استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج

كشف منذر الكبير مدرب منتخب تونس، السبب وراء استبعاد علي معلول نجم النادي الأهلي من الانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج في المعسكر الحالي. وقال الكبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " استبعاد علي معلول من قائمة منتخب تونس بسبب تواجده في مصر وصعوبة عودته إلى تونس بسبب توقف حركة الطيران". عودته إلى تونس بسبب توقف حركة الطيران". وأضاف مدرب منتخب تونس " علي معلول ليس اللاعب الوحيد الذي لم يتم استدعائه للقائمة الدولية بل هناك 17 لاعبًا أخرين لنفس السبب".

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