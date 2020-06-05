أبو تريكة يكشف كواليس واقعة “تعاطفا مع غزة”

كشف صانع ألعاب الاهلي والمنتخب المصري “محمد أبو تريكة” تفاصيل يفصح عنها للمرة الأولى، خاصة بتجهيز القميص الذي قام بارتدائه عام 2008 تضامنا مع غزة في ذلك الحين.

وقال أبو تريكة خلال تصريحاته عبر برنامج “ذكريات وائل جمعة وأبو تريكة” الذي أذيع على قناة “بي إن سبورتس 1″، أن واقعة تضامنه مع غزة عبر قميص أعده خصيصا من أجل ذلك شهد العديد من المواقف الطريفة.

وكان أبو تريكة قد قام بالكشف عن قميص كتب عليه “تضامنا مع غزة” عقب تسجيله هدف للمنتخب المصري في مرمى السودان، خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 التي أقيمت في غانا.

وقال نجم الاهلي السابق، أنه شاهد بعض الأحداث الخاصة بانتفاضة الفلسطينيين أثناء تواجده مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في أنجولا، وقرر حينها مساندة قطاع غزة عن طريق أحد القمصان.

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وتابع: “طلبت من الشخص الغاني المكلف بتأمين بعثة مصر بشراء قميصين والطباعة عليهما شعار “تعاطفا من غزة، لكن الطريف أن الطباعة كانت رائحتها “جاز” وهو ما سبب لي ضيق شديد في التنفس عندما قمت بارتداء أحدهما قبل المشاركة في مباراة السودان كبديل”.

وأضاف محلل “بي إن سبورتس“: ” لم يعلم أي شخص أنني قمت بشراء القميص وارتدائه إلا بعد الكشف عنه عقب تسجيل الهدف، وتوقعت أن يوبخني المدير الفني للفراعنة حسن شحاتة عقب المباراة، لكنه داعبني وقال لي لماذا لم تبلغنا لنشتري 35 قميصا؟”.

وأتم أبو تريكة: ” لا أنس أبدا ردود الأفعال التي صاحبت تلك الواقعة، ولن أنس أيضا الموقف المشرف للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، التي هددت اللجنة المنظمة بالرحيل في حال قامت بمعاقبتي”.

يذكر أن أبو تريكة كان قد سجل هدف الفوز على الكاميرون في المباراة النهائية وساهم في حصد مصر للقب السادس في تاريخها.