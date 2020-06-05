يُعد نادي الجيش السوري والملقب بـ “الزعيم” من انجح الاندية فى الجمهورية العربية السورية، ويتميز بشعبية كبيرة، وهو صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة الدوري برصيد 17 لقب، وفى هذا السياق نستعرض معكم سدل بطولات نادي الجيش السوري.

يرجع تأسيس نادي الجيش السوري الى عام 1947، ويتخذ من مدينة دمشق مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته على ملعب “الفيحاء” الذي يتسع لعدد 15 ألف متفرج.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به الزعيم السوري الى عام 1967 عندما فاز بكأس الجمهورية السورية، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 2004 عندما تُوج الفريق ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويعتبر نادي الجيش الرياضي المركزي جزءً رئيسياً من إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة في سوريا ويتبع له أربعة أندية فرعية منتشرة في كل من دير الزور وحلب وحمص واللاذقية.

إليكم سجل بطولات نادي الجيش السوري (محلياً)

كم مرة فاز الجيش بالدوري السوري

فاز الجيش بالدوري السوري 17 مرة ( رقم قياسي) اعوام: ( 1973, 1976, 1979, 1985, 1986, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2010، 2013، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019).

كم مرة فاز الجيش بكأس الجمهورية السورية

فاز الجيش بكأس سوريا 8 مرات أعوام: ( 1967, 1986, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004، 2014).

وإليكم سجل بطولات نادي الجيش السوري (خاريجياً)

كم مرة فاز الجيش السوري بكأس الاتحاد الآسيوي

فاز الجيش بكأس الاتحاد الاسيوي مرتين عامي: (2004، 2008).

كم مرة فاز الجيش السوري بالبطولات العسكرية العربية

فاز الجيش بالبطولة العسكرية العربية 3 مرات أعوام: (2010، 2012، 2013).