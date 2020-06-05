الأهلي يشكو قناة الزمالك بسبب تجاوزات مرتضى منصور

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك بسبب تجاوزات رئيس النادي مرتضى منصور ضد مجلس إدارة النادي.

وقال الاهلي في شكواه أن قناة الزمالك خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة واشعال نار التعصب بين الجماهير.

ووجه مرتضى منصور اتهامات واهانات بالغة إلى إدارة الاهلي عبر قناة الزمالك، ردا منه على قرارها بمقاضاة ناديه بسبب انتهاكه حقوقه الخاص بلقب نادي القرن، عقب تعليقه لافتات كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي”.

وتضمنت شكوى إدارة الأهلي الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل على حد وصفها.

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وأشارت إدارة الاهلي إلى أن تصريحات مرتضى منصور غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه تتسبب في نشر الكراهية بين الجماهير.

وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

وقدم الاهلي العديد من البلاغات والشكاوي ضد مرتضى منصور للعديد من المؤسسات منها النائب العام ومكتب رئاسة الجمهورية ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.