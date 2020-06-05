رياضة | مفاجأة.. برشلونة مستعد لبيع أي لاعب من أجل مزانية النادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة مستعد لبيع أي لاعب من أجل مزانية النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مستعدة لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل مزانية النادي التي تأثرت بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت شبكة ESPN العالمية:" نادي برشلونة على استعداد لبيع أي لاعب من الفريق في ماعدا ️ليو ميسي, مارك تير شتيجن, فرينكي دي يونج لا يُمكن المس بهم و الباقي معروض للبيع من أجل إنقاذ مزانية الفريق".

وأضافت الشبكة العالمية:"️إضافة إلى ذلك، الأدارة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو بحاجة إلى إدخال ما يقرب من مبلغ قدره 70 مليون يورو قبل يوم 30 يونيو الجاري لتتناسب مع توقعات المبيعات من أجل الميزانية".

يذكر أن نادي برشلونة يضع كل من المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي و البوسني بيانيتش صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن أولويات الفريق لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.