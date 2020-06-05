رياضة | عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، على إصابة أسرته بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ تأكد الإصابة.

وأعلنت زوجة اللاعب منذ أيام قليلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إصابتها بفيروس كورونا رفقة نجلتيها.

وقال فتحي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "أشكركم جميعاً على الدعاء، اللهم اجعله مستجاب.. ويارب اشف كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي وأسرتي والناس أجمعين أي سوء".

وتابع فتحي: "اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

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وأجرى فتحي بعض الفحوصات للإطمئنان عليه عقب تأكد إصابة زوجته وبناته بالكرورونا، إلا أن نتيجة تلك الفحوصات جاءت سلبية.

وكان فتحي قد أعلن في وقت سابق، انتقاله رسمياً لنادي بيراميدز بدءاً من الموسم المقبل، بعد رفضه تجديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي ينهاية الموسم الحالي 2019/2020.

وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ بدايات شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا.

وتشير التقارير، لاحتمالية عودة النشاط بشكل تدريجي في مصر، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.