رياضة | مدرب تونس: هذه أسباب عدم استدعاء معلول لمعسكر المنتخب والزمالك يفاوض المثلوثي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب تونس: هذه أسباب عدم استدعاء معلول لمعسكر المنتخب والزمالك يفاوض المثلوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إن مجموعة اللاعبين التونسيين المتواجدين في الدوري المصري يقدمون مستويات جيدة للغاية مع الأندية سواء الأهلي أو الزمالك والإسماعيلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تلقيت خبر عودة الدوري التونسي بارتياحية فهو يسمح للأندية تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل كبير، ويسترجع اللاعبون إمكانيتهم وقدراتهم".

وأشار :"منذ 7 أشهر ولم يكن هناك أي معسكر للمنتخب التونسي، والحمد لله الجامعة التونسية استجابت للطلب الذي طلبته باستدعاء أكثر من لاعب والجامعة أيدت الخطوة التي وزاد :"طلبتها بتواجد 13 لاعبا في المعسكر لمدة أسبوع ثم بعد ذلك ينضم 13 لاعبًا أخرين للمعسكر".

وتابع :"هناك عدد من اللاعبين عددهم 17 لاعبًا خارج تونس في الوقت الحالي، ومنهم علي معلول ونظرًا لأن الحدود مغلقة في الوقت الحالي في تونس، وتوقف حالة الطيران وسيتم فتحها يوم 27 من يونيو".

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وواصل :"اللاعبين التوانسة الذين يلعبون في الدوري المصري يلعبون مع فرق قوية، وبالفعل نجحوا في الظهور بشكل جيد، والأندية المصرية محظوظة بانتداب مثل هؤلاء اللاعبين ونتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وعن تفاوض الزمالك مع حمزة المثلوثي قال :"حمزة من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب التونسي في البطولة الإفريقية الأخيرة ولديه إمكانيات كبيرة، وهو مشروع لاعب مميز للغاية ولديه الموهبة وإذا اختار الانتقال إلى فريق مصري فهو يعلم ما عليه".

وتابع :"تحدثت معه وأتمنى أن يحسم وجهته المقبلة في القريب العاجل، هو لديه عروض من الزمالك وأندية أخرى، ومتأكد من أنه سيمنح الفريق الذي سينضم له الإضافة القوية".

واكمل حديثه :"باب المنتخب التونسي مفتوح لحمدي النقاز، وهو من ركائز المنتخب في حال استعادة مستواه مرة أخرى".