رياضة | العين الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر ونجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر ونجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت ادارة فريق العين الإماراتي، ما تردد حول التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر.

وقال ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة ناديه، اليوم الخميس، العين لم يدخل في مفاوضات مع ظهير الأهلي المصري علي معلول، وكذلك لم مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، وذلك لأن النادي يمتلك مدربًا مميزًا حقق نتائج قوية مع الفريق، وقاد العين إلى نهائي كأس رئيس الدولة".

وأضاف"الفريق يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري بفارق 6 نقاط عن المتصدر، وهناك مواجهة بين الفريقين من الممكن أن يقلص فارق الصدارة خلالها إلى 3 نقاط، مشيرا إلى أن ما تردد حول التفاوض مع فايلر أو معلول، أمر غير صحيح على الإطلاق".