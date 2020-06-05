شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد فتحي على إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد فتحي، لاعب الأهلي الذي أعلن انتقاله إلى بيراميدز الموسم القادم، على إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقال «فتحي» عبر «ستوري إنستجرام»: ««أشكركم جميعا على الدعاء. اللهم إجعله مستجاب»، مضيفًا: «يا رب أشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي وأسرتي والناس أجمعين أي سوء».

وتابع اللاعب: «اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منها»

وكانت عائلة اللاعب قد أكدت سلامته وعدم إصابته بالفيروس في الوقت الذي أكدت فيه أيضًا استقرار الحالة الصحية لزوجة اللاعب وبناته.

تعليق أحمد فتحي على إنستجرام بعد إصابة زوجته وبناته بكورونا