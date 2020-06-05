شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أحمد فتحي تكشف الحالة الصحية للاعب وزوجته وبناته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت عائلة نجم المنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتحي، لاعب الاهلي الذي أعلن مؤخرًا انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم القادم، الشكر لكل من اتصل بهم ووجه الدعم النفسي والمعنوي لنجلهم وأسرته بعد إعلان إصابة زوجته وإبنتيه بكورونا، معلنين دعمهم المتواصل لنجمهم صاحب الإنجازات والتاريخ الكبير في المنتخبات الوطنية داعين الله أن يمن عليه بالشفاء.

وأشارت عائلة اللاعب إلى أن الحالة الصحية للزوجة والطفلتين مستقرة ومطمئنة ويخضعون للعلاج بالمنزل تحت إشراف طبي.

وأكد المهندس محمد فتحي، شقيق اللاعب، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تلقت اتصالات عديدة من أبناء بنها والإسماعيلية والقاهرة للاطمئنان على شقيقه وأسرته، مشيرًا أنه تم اجراء التحاليل والأشعات للنجم واثبتت خلوه من الفيروس، وخضع لكشف طبى مكثف بواسطة فريق طبى وتلقى جرعة علاج وقائية وسيقضى 14 يومًا بالمنزل كإجراء احترازي.

وأضاف محمد فتحي أن شقيقه تربى على الانضباط والخلق واكتسب القوة والثبات من والده المدرب السابق بنادى بنها، مما يشجعه على الصبر ومساعدة زوجته وبناته على الشفاء بسرعة، مضيفًا أن الأسرة تتلقى يوميًا مئات الاتصالات والرسائل للاطمئنان عليه عبر الهاتف ومواقع التواصل.

وأوضح محمد فتحي أن اللاعب يسكن بمحافظة القاهرة مع أسرته الصغيرة ولم يأت إلى المنزل بمدينة بنها منذ شهر مارس الماضي عقب ظهور الفيروس، ويتم التواصل معه عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إذ يتحدث مع والدته وأشقائه، لافتًا إلى أن والدته عكفت بحجرتها لقراءة القرآن والدعاء بالشفاء لزوجة إبنها وأحفادها وأن ينجى الأسرة ويحفظهم من السوء والبلاء.

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