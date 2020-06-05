شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يدرس التعاقد مع أحمد مدبولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد في مفاوضات مكثفة لتجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بعد تفويضه من قبل مجلس إدارة النادى مؤخرا. وكان المجلس قد قدم الشكر لكل الأجهزة الفنية في مختلف الألعاب بالنادى بما في ذلك قطاعات الناشئين مع تشكيل العديد من اللجان لتولى ملف الترشيحات الجديدة خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، فيما خاطبت إدارة النادى محافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية للموافقة على إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة حتى يتمكن من الانتهاء بكامل الإنشاءات في المرحلة المقبلة. على الجانب المقابل، دخل الجهاز الفنى للاتحاد في سباق مع الزمن لتجهيز صفقات الموسم الجديد تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة لإنهاء التعاقدات عقب التجديد لطلعت يوسف وجهازه المعاون.

وعلمت «المصرى اليوم» أن طلعت يوسف المدير الفنى، طلب التعاقد مع رأس حربة متميز لتعويض رحيل الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الذي تأكد عودته لناديه السابق الزمالك، في ظل الأنباء الواردة من البيت الأبيض حول تمسك إدارة النادى بتسويق سيسيه في أحد دوريات الخليج بعد وصول أكثر من عرض على حد قولهم من الدورى الإماراتى بمبالغ تصل إلى 1.5 مليون دولار، وهو ما يجعل استمراره في الاتحاد أمرا مستحيلا، وهو الأمر الذي أكده مصيلحى خلال أكثر من مناسبة. وفى السياق نفسه دخل أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى حسابات نادى الاتحاد السكندرى بعد تأكد انتهاء إعارة أحمد رفعت بنهاية الموسم الحالى والعودة إلى ناديه السابق الزمالك حيث يبحث الجهاز الفنى للاتحاد عن لاعب في مركز صانع الألعاب بجانب محمد الصباحى الذي تم التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من نادى أسوان.