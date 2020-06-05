شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول» ترشح مصطفى محمد للاحتراف الأوروبي: «مهاجم متكامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشحت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة مهاجم نادي الزمالك الشاب مصطفى محمد للاحتراف في أوروبا ضمن ثلاثة مواهب صاعدة في القارة الأفريقية مرشحة للتألق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأندية الأوروبية التي تسعى لتدعيم فرقها خلال فترة الانتقالات الصيفية ربما عليها الرهان على لاعبين غير معروفين بشكل كبير ولكن واعدين للغاية داخل القارة الأفريقية، ضاربة المثل بثلاثة أسماء هم مصطفى محمد لاعب الزمالك ومنتخب مصر، وكريم عريبي، لاعب الجزائر والنجم الساحلي التونسي، والكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي.

وتحدثت «فرانس فوتبول» عن مصطفى محمد قائلة: «على خطى ميدو وعمرو زكي، يأتي مصطفى محمد كذلك، والذي ينظر إليه كنجم مصر الجديد. هذا المهاجم المتكامل صاحب التسديدات القوية، يلقب بـ(البلدوزر) على ضفاف النيل».

وأضافت: «هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بدأ في التألق مع طلائع الجيش محرزًا 12 هدفًا وصانعًا 5 أهداف في 29 مباراة الموسم الماضي. ورغم تركه تحت أمر المنتخب الأوليمبي، إلا أن مدرب الفراعنة السابق خافيير أجيري منحه فرصة الظهور مع منتخب الكبار لأول مرة خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019».

وتابعت الصحيفة الفرنسية الشهيرة: «هذا الموسم، وقبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، أظهر الهداف قدراته بتسجيل 5 أهداف في 13 مباراة، وكان حاسمًا في تأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال محرزًا ثلاثة أهداف في 9 مباريات».

وأشارت الصحيفة إلى جذب اللاعب انتباه أندية إسبانية، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، «لكن الصراع الحقيقي على خدمات مصطفى محمد يكمن في بلجيكا بين الأندية الكبرى مثل أندرلخت وجينت، اللذان يسعيان للحصول على توقيعه».

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