شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة من «ديلي ميل»: اللاعبون الذين أصيبوا بكورونا لن يعودوا إلى سابق عهدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن التعرض للإصابة بفيروس كورونا من أصعب التجارب التي قد تمر في حياة أي شخص، فالوباء القاتل يتسبب في فزع ورعب وألم، ويترك آثارا نفسية وجسدية خطيرة في أجساد ضحاياه، وفقا لما أكده عدد من الناجين بعد تعافيهم من الإصابة، مشددة على أن لاعبى كرة القدم الذين أصيبوا بهذا الفيروس لن يعودوا مرة أخرى إلى سابق لياقتهم البدنية بسبب المضاعفات التي حدثت للرئة والتنفس.

وقالت الصحيفة، إن كورونا يتسبب في تلف الرئة ومضاعفات مثل الالتهاب الرئوى، وفى الحالات الشديدة، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مشيرة إلى أن الرياضيين الذين لا يعانون من الأعراض يمكن أن يجعلوا وضعهم أسوأ من خلال إصابة رئتيهم أثناء مجهود شاق. من جانبه أشار فيلهيلم بلوخ، الطبيب الرياضى من جامعة الرياضة الألمانية في مدينة كولونيا إلى أن تداعيات الإصابة بالفيروس حتى على اللاعبين الذين تعافوا منه غير واضحة، ويقول: «لا نعرف الضرر الدائم الذي قد تسببه العدوى، لكننى أتذكر إعلان طبيب في النمسا فحص ستة غواصين بعد إصابتهم بالفيروس والمرور بدورة مرض معتدلة، وفى وقت لاحق لم يكن أي منهم قادر على الغوص». وتابع: «برأيى بعد انتهاء الإصابة، يجب تقليل التدريب للاعبين بشكل كبير لمدة أربعة أسابيع أو إيقافه تماماً». وحذر بلوخ من التداعيات بعيدة المدى للفيروس على اللاعبين، قائلا: «يمكن أن تتأثر الرئتان دون أن يلاحظ اللاعب ذلك، وقد تكون هناك ندبات صغيرة في الرئتين، والتى لا تشفى على المدى القصير». ويعتبر نجم فريق يوفنتوس ديبالا، من أشهر لاعبى كرة القدم الذين أصيبوا بالفيروس.