شكرا لقرائتكم خبر عن «بابل» يرحب بالانتقال للزمالك الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الأنجولى، ايرى بابل، لاعب نادى أول أغسطس، بالانتقال للعب لصفوف الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع ناديه الأنجولى. وأبدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وترحيبه بالتعاقد معه ليكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، وتدعيم صفوفه من اجل السعى لمواصلة حصد البطولات الإفريقية والمحلية. وينتظر أن يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، موقفه من الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المجلس أمامه العديد من الخيارات، وأن مجلس الإدارة وضع عدة شروط للتعاقد مع أي لاعب، يأتى في مقدمتها حاجة الفريق لجهوده، وثانيها أن يكون لاعبا صاحب خبرات دولية، حتى يكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة. وكان كارتيرون قد أوصى في تقريره بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين، خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما استقر على تصعيده من ناشئين خلال الفترة المنقضية، وسيكونون إضافة قوية للفريق وفقاً لتأكيدات باتريس كارتيرون. وينتظر أن يحسم مجلس الإدارة، مصير الثنائى معروف يوسف، المعار للمقاولون العرب، بعد تلقى النادى عدة عروض لشرائه سواء محلياً أو خارجياً وكذلك سيسيه، الذي استقر الزمالك على بيعه وعدم تمديد إعارته للاتحاد السكندرى، الذي أبدى مسؤولوه رغبة شديدة في تمديد إعارة اللاعب، إلا أن مجلس الزمالك أبلغهم نيته في بيع اللاعب نهائياً وعدم تمديد إعارته، في ظل تلقى النادى عروضاً مالية كبيرة لشراء اللاعب، يصعب عدم النظر إليها، خلال الفترة الحالية، وأبلغ مسؤولو الزمالك، سيسيه، ووكيله، بأنه سيتم بيعه في نهاية الموسم، وعرض عليه العروض التي تلقاها النادى لشرائه حتى يتسنى للاعب الاختيار فيما بينها.

في سياق مختلف، يعتزم مسؤولو الزمالك توثيق عقد باتريس كارتيرون، بعد تمديد تعاقده مع النادى لموسم جديد، بداية من الموسم المقبل، بعدما ظهر المدير الفنى بمستوى متميز، ونجاحه في تحقيق الفوز بلقب السوبر المحلى على حساب الأهلى في الإمارات، وقبلها تحقيق الفوز بلقب السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى في الدوحة. وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، قد بدأ المفاوضات مع باتريس كارتيرون، خلال تواجد الفريق في تونس، لخوض مباراة العودة أمام الترجى التونسى، في دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، وأبدى كارتيرون، خلالها، رغبته الشديدة في الاستمرار في منصبه. في سياق آخر، أجرى المدير الفنى عدة اتصالات بلاعبيه خلال الساعات القليلة المنقضية، طالبهم خلالها برفع المعدلات التدريبية، خلال البرنامج التدريبى، الذي يخضعون له في منازلهم، من أجل الارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى، بعدما قام بخفض الأحمال التدريبية، خلال الأيام المنقضية، حيث يرغب المدير الفنى في تجهيز لاعبيه، ليكونوا في فورمة مناسبة قبل عودتهم لممارسة التدريبات، استعداداً لخوض مباراة الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، أمام الرجاء المغربى، والذى لم يستقر الاتحاد الإفريقى على موعدها حتى الآن، في ظل تعليق الأنشطة الرياضية، للتصدى لفيروس كورونا. من جانبه، شدد مرتضى منصور على أن الصفقات الجديدة التي سيبرمها خلال الفترة الحالية، لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد، ستكون مفاجأة للجميع، رافضا الإفصاح عن أي بيانات حول تلك الصفقات، للحفاظ على السرية، مشدداً على أنه سيتم الإعلان عن كافة الأمور في توقيتها المناسب.