شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالعاطي يتقدم باستقالته من تدريب أسوان عبر «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الكابتن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان لكرة القدم، تقديم استقالته من تدريب الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال مجدي عبدالعاطي على صفحته بـ«فيس بوك»: «السادة أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الموقر إن الحديث عن تجربتي مع ناديكم الموقر وما حققناه سويَّا من إنجازات وانتصارات وما واجهنا من انكسارات وعثرات في رحلة الصعود يطول ولا يتسع المجال هنا لذكرها، ولكن ستبقي هذه المغامرة هي الأجمل في سِجلي الشخصي قبل المهني ومن العلامات المضيئة في سيرتي الذاتية التي سأظل افتخر بها».

وأضاف: «كنت أتطلع أن نكمل معًا هذه التجربة إلى مداها ولكن لم تأتِ الرياح بما تشتهي سُفننا، وكان ما كان من توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولًا والجهاز الفني المعاون ثانيًا، ولأنني أرى نفسي مسؤولًا عنهم وعن الحصول لهم على أبسط حقوقهم في هذه الظروف الصعبة قبل المطالبة بحقوقي ومستحقاتي المادية التي لم اتكلم فيها طيلة الشهور الثلاثة الماضية».

وتابع «عبدالعاطي»: «ولا يخفى على حضراتكم أن الغالبية العظمى من لاعبي كرة القدم لا يملكون موارد مالية أخرى سوى رواتبهم وكان لما سمعته من اللاعبين عن بيعهم لممتلكاتهم وسياراتهم لتأمين متطلبات أسرهم وعائلاتهم أسوأ الأثر على نفسيتي لعدم قدرتي على مساعدتهم في الحصول على رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر، لذا أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق لعدم قدرتي على الاستمرار في ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتكم الغير متوقعة لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية هو ما دفعني دفعًا لهذا القرار».

وأنهى منشوره قائلًا: «ختامًا أتقدم بخالص شُكري وامتناني لجماهير أسوان العظيمة وأهل هذه الأرض الطيبة لدعمهم ومؤازرتهم لنا من أول يوم وثقتهم الكاملة في وفي الجهاز الفني وأتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين الذين شاركونا هذه التجربة والتي أحسبها موفقة ولله الحمد والمنة. مع خالص تمنياتي بالتوفيق ومزيد من الإنجازات فيما هو آت وأن يصل هذا النادي العريق إلى المكانة التي يستحقها».

Advertisements