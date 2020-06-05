شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد 3 ملايين جنيه لضم هداف أسوان.. و«مجدي» يقترب من «بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى 3 ملايين جنيه للتعاقد مع فادى فريد، هداف أسوان، الذى نجح فى جذب الأنظار إليه مع «زهرة الجنوب»، قبل توقف بطولة الدورى الممتاز، وجاء ذلك بناء على توصية من الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، الذى طلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانضمام إلى قلعة الدراويش، ولكنه اشترط موافقة نادى أسوان، خاصة أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق.

ويسعى الجهاز الفنى للتعاقد مع «فريد» فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للتونسى فخر الدين بن يوسف، الذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، بعدما تعاقد معه الفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور فقط، حيث تلقى المهاجم التونسى العديد من العروض التى تهدد تجديد تعاقده مع الإسماعيلى من أندية خليجية وأيضا تونسية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه عبدالرحمن مجدى، لاعب الفريق، عرضا من نادى بيراميدز للانضمام إلى الفريق، حيث يسعى مسؤولو النادى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى الجناح الأيمن.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب هانى سعيد، المدير الرياضى للنادى، مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام إلى بيراميدز، خاصة أنه قام بتجديد عقده مع الإسماعيلى منذ عدة شهور.

وأكد «سعيد» للاعب أن هناك رغبة شديدة من جانب الجهاز الفنى لنادى بيراميدز فى التعاقد معه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع الإسماعيلى وأيضا المنتخب الأوليمبى، الذى نجح فى التتويج ببطولة الأمم الإفريقية للشباب، والتى أقيمت فى مصر العام الماضى.

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