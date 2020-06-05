شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة سباعية لرد تبرعات «آل الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على تشكيل لجنة سباعية مشتركة تضم ممثلين للشؤون القانونية والإدارة المالية بالنادى والوزارة لبحث الطلب الذي تقدم به مجلس إدارة الأحمر للوزارة للموافقة على رد تبرعات تركى آل الشيخ بعد رفع اسمه من الرئاسة الشرفية للنادى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطيب استعرض مع وزير الرياضة خلال جلستهما مساء أمس الأول الضغوط التي تعرض لها والاستفزازات، ورغم ذلك التزم المجلس أقصى درجات ضبط النفس رغم الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من الجماهير، وطالب الخطيب بسرعة حسم ملف التبرعات من أجل إغلاق الملف برمته.

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الاجتماع الأخير الذي عُقد بين الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جاء بناء على طلب الأهلى في بيانه الأخير بشأن طلبهم الموافقة على طلب الجهة الإدارية لرد هدايا وتبرعات المستشار تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى السابق للأهلى. وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن دور الوزارة في هذا الشأن سيقتصر على الدور القانونى بعد تلقى الوزارة خطاب الأهلى الرسمى أمس، وتمت إحالته فورا للشؤون القانونية وإدارة التفتيش لدراسة الموقف كاملًا وإصدار رأيها القانونى بخصوص طلب الأهلى.

من جانبه، أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادى الأهلى والرياضة المصرية بوجه عام. يأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر قانونى في الوزارة أن طلب الأهلى رد التبرعات سابقة هي الأولى من نوعها وتحتاج إلى دراسة وافية، وبخاصة أن الأمر لا يتعلق بقانون الرياضة فقط بل كل قوانين الدولة المتعلقة بالهدايا والتبرعات الخارجية. وأشار إلى أن الأمر غاية في الصعوبة بغض النظر عن قيمة التبرعات، خاصة أنه تم إدراجها في ميزانيات النادى التي أقرتها الجمعيات العمومية، وشدد على اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية والدراسات الكاملة لمعرفة مدى إمكانية رد تبرعات تركى آل الشيخ، وبخاصة أن الأمر ليس كما يصوره البعض بأن الأمر يقتصر فقط على إمضاء وزير الرياضة بالموافقة على عودة التبرع.

يذكر أن قيمة إجمالى تبرعات تركى آل الشيخ المثبتة رسميا وفقا لتقرير التفتيش المالى والإدارة بوزارة الشباب والرياضة بلغت 2 مليون و365 ألفا و250 دولاراً أمريكيا، بجانب 2 مليون ريال سعودى، بالإضافة إلى 520 ألفا و250 جنيها مصريا.

وأعلن تركى آل الشيخ أنه سيوجه إجمالى تبرعاته، حال التزام الأهلى برده، إلى صندوق تحيا مصر.

وعلى صعيد الفريق الكروى الأول، أبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن كل ما تردد عن تلقيه عروضا مغرية لتدريب أحد أندية القسم الثانى في الدورى الإسبانى غير صحيح، وأنه ملتزم باتفاقه مع إدارة الأهلى بتجديد عقده موسما إضافيا حال اتضحت الصورة بشأن استئناف النشاط الكروى. وطلب «فايلر» من مدرب الأحمال إعداد برنامج تأهيل يتضمن زيادة الأحمال لرفع معدلات اللياقة في ظل اقتراب عودة النشاط، كما طالب بضرورة تحديد الإدارة موعدا لعودة التدريبات وتحديد الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة اللاعبين والجهاز الفنى.

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وفى ذات السياق، انتصر فايلر على لجنة التخطيط في ملف عودة المغربى وليد أزارو، وجدد تمسكه برفضه التام عودته في ظل بقائه في القيادة الفنية للفريق، وذلك على غير رغبة وتوصيات لجنة التخطيط التي تمسكت بعودة اللاعب لاقتناعها بقدراته وخبرته في الدورى المصرى ومحاولتها تقريب وجهات النظر. وفى المقابل، رفض أزارو التجديد موسما مقابل تجديد إعارته، وأكد رغبته في الرحيل النهائى بسب تعنت فايلر ضده، وتلقى الأهلى عدة عروض لشراء اللاعب من أندية إماراتية وسعودية وقطرية.