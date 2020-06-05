شكرا لقرائتكم خبر عن «زوما» يدخل دائرة اهتمام «مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي كيرت زوما على رادار نادي توتنهام، إذ يأمل المدير الفني للسبيرز جوزيه مورينيو في العمل مع اللاعب مجددًا بداية من الموسم القادم.

وحسب RMC Sport، فإن اللاعب الذي لعب تحت قيادة «مورينيو» خلال تولي الأخير قيادة البلوز عاد ليدخل حسابات المدرب البرتغالي الذي يبحث عن تدعيم خط دفاع فريقه خاصة في ظل الرحيل المؤكد ليان فيرتونجين.

ويبدو تشيلسي منفتحًا على فكرة التخلي عن خدمات المدافع صاحب الـ 25 عامًا، رغم تبقي ثلاث سنوات في عقده الحالي مع الفريق.

وشارك «زوما» في 33 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي بجميع البطولات، سجل خلالها هدف واحد وصنع ثلاثة أهداف.