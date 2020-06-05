شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسير على خطى نجم منتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، الوصول إلى الجاهزية المطلوبة ووضع نفسه على أهبة الاستعداد قبل استئناف مسابقة الدوري الإيطالي، الذي يحاول فيه فريقه يوفنتوس الاحتفاظ باللقب لموسم جديد.

وبحسب تقرير لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن الدون سيلجأ إلى خيار ارتداء حذاء لعب بتقنية جديدة مستوحاة من أحذية لاعبي الرجبي، للحصول على ميزة إضافية على أرض الملعب.

وأضاف التقرير، أن التغيير في حذاء لاعب ريال مدريد السابق، سيعمل على زيادة تثبيته على العشب ويمكّنه من الجري بشكل أسرع، لكنها ليست فكرة جديدة بشكل كامل، حيث استخدمها نجم منتخب الجزائر ونادي مونبلييه آندي ديلور منذ 19 فبراير.

وسجل ديلور، المتوج بلقب أمم أفريقيا 2019 رفقة منتخب الخضر، رقما قياسيًا لهذا الموسم في الدوري الفرنسي، من خلال الركض بسرعة 36.8 كم/ساعة. ومن المرجح أن يكون حذاء النجم البرتغالي الجديد مكونا من المواد المطاطية بنسبة أكبر من المعدن، مما يسمح بمرونة وسرعة جري بشكل أكبر.