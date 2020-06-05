شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تسمح باستئناف النشاط الرياضي بداية من السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منحت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي بداية من السادس من يونيو الجاري عقب توقف دام قربة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن خطة تخفيف القيود الشاملة لعدد من القطاعات، وتتضمن القطاع الرياضي.

وينص القرار على السماح باستئناف الأندية والمراكز الرياضية لتدريباتها مع عودة المباريات بدون حضور جماهيري.

وينتظر الأردنيون أن يكون القرار المتخذ تمهيدًا لعودة المسابقات المحلية وعلى رأسها دوري كرة القدم بعد توقفه عقب خوض جولة واحدة فقط.