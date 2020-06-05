شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلد» تفجر مفاجأة: «فيرنر» وافق على الانتقال لتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ادعت صحيفة «بيلد» الألمانية موافقة نجم هجوم نادي أر بي لايبزيج تيمو فيرنر على الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان «فيرنر» قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول خلال الأشهر الماضية، كما أكدت تقارير سابقة أن رغبته هي البقاء مع فريقه في حالة فشله في الرحيل إلى قلعة أنفيلد.

وفجرت صحيفة «بيلد» مفاجأة بتأكيد موافقة اللاعب على الانضمام إلى البلوز الذين من المتنظر أن يدفعوا قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 60 مليون يورو.

وسيحصل «فيرنر» على عقد يمتد حتى 2025 مع راتب يبلغ 10 مليون يورو سنويًا، كما أكد التقرير الألماني.

وينتهي عقد الدولي الألماني مع فريقه الحالي لايبزيج في 2023، فيما يبدو قريبًا للغاية من الرحيل عن البوندسليجا بنهاية الموسم الجاري الذي سجل خلاله 31 هدفًا وصنع 12 آخرين.

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