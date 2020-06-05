شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلد» تفجر مفاجأة: «فيرنر» وافق على الانتقال لتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ادعت صحيفة «بيلد» الألمانية موافقة نجم هجوم نادي أر بي لايبزيج تيمو فيرنر على الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان «فيرنر» قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول خلال الأشهر الماضية، كما أكدت تقارير سابقة أن رغبته هي البقاء مع فريقه في حالة فشله في الرحيل إلى قلعة أنفيلد.
وفجرت صحيفة «بيلد» مفاجأة بتأكيد موافقة اللاعب على الانضمام إلى البلوز الذين من المتنظر أن يدفعوا قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 60 مليون يورو.
وسيحصل «فيرنر» على عقد يمتد حتى 2025 مع راتب يبلغ 10 مليون يورو سنويًا، كما أكد التقرير الألماني.
وينتهي عقد الدولي الألماني مع فريقه الحالي لايبزيج في 2023، فيما يبدو قريبًا للغاية من الرحيل عن البوندسليجا بنهاية الموسم الجاري الذي سجل خلاله 31 هدفًا وصنع 12 آخرين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
29,767
-
تعافي
7,756
-
وفيات
1,126
كانت هذه تفاصيل خبر «بيلد» تفجر مفاجأة: «فيرنر» وافق على الانتقال لتشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.