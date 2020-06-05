شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يعلن تحسن حالة إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي، تحسن حالة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال تمارين «الروسونيري» في الـ25 من مايو الماضي.

وجاء بيان «الروسونيري» اليوم الخميس: «أعلن ميلان خضوع زلاتان إبراهيموفيتش لفحص طبي بعد إصابة في ربلة الساق اليمنى. إن عملية الشفاء تسير بشكل جيد بدون مضاعفات، ومن المتوقع إجراء اختبارات جديدة في غضون 10 أيام تقريبا».

وكشفت تقارير صحفية، أن إبراهيموفيتش سيغيب عن مباراة فريقه أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في الـ12 من يونيو الجاري بداعي الإيقاف بخلاف الإصابة.

وفي حال نجاح ميلان في التأهل لنهائي المسابقة فسوف يكون النجم السويدي مؤهلا لخوض المباراة النهائية المقررة في الـ17 من يونيو الجاري.