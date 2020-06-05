شكرا لقرائتكم العين الإماراتى: علاقتنا مع الأهلى تمنعنا من المفاوضات مع فايلر ومعلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادى العين الإماراتى، أن علاقتنا بالنادى الأهلى علاقة تاريخية منذ زمن كبير ولم نتحدث مع أي لاعب في مصر.

وكشف عضو مجلس إدارة نادى العين الإماراتى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم"، "علاقة العين الإماراتى مع الأهلى قوية جدا في كل الأوقات، حتى لما احتاجنا حسام حسن عام 1999 الأهلى لم يتأخر علينا، ووافقنا على رحيل حسين الشاحت بسبب إصراره الكبير للعب للأهلى ومعزة الأحمر علينا".

وأضاف ماجد العويس، "أنا أهلاوى ولم نتكلم مع السويسرى فايلر الذى يقدم مستوى كبير مع نادى الأهلى، على الانضمام لنادى العين لأننا نملك مدرب كبير أعاد الفريق مرة أخرى، ومش من مبادئنا أننا نفاوض فايلر وهو متعاقد مع الأحمر".

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وعن على معلول، قال ماجد العويس، "على معلول دا حبيبنا كلنا ولاعب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة ولكن لم نتحدث مع على معلول نهائيا، ونحتاج فقط جناح أيمن، ولو على معلول يقدر يلعب جناح أيمن يمكن نخش في مفاوضات معاه".

ونفى عضو مجلس إدارة العين، وجود أي مفاوضات مع باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى قائلا: "باهر المحمدى لاعب موهوب ولكن لم نتدخل في مفاوضات لضمه".