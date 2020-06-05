شكرا لقرائتكم عبد الغني: استكمال الدوري صعب ومفيش حل غير المجموعتين للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إن ضعف خبرات اللجنة الخماسية أدى لأزمة في الدوري الحالي ويتبقى 17 اسبوع في حين أن الدوريات في العالم كله يتبقى بها 6 او 7 اسابيع وهو ما يعني صعوبة استكمال الموسم واصبحنا في ازمة.

وأضاف عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية:" مفيش حل غير المجموعتين لأن الموسم المقبل مضغوط ولو تم الغاء الدوري يجب الغاء الصعود والهبوط ويتم لعب الدوري مجموعتين من 24 فريق أو 20 فريق ويتم تصعيد فريقين من الدرجة الثانية من خلال دورة قصيرة.

وأوضح عبد الغني أن اللوائح الرياضية في مصر تحتاج لتعديلات لإصلاح الكرة المصرية مؤكدا أن الروابط تعتبر عضو في الاتحاد طبقا لشروط العضوية كما ينص الاتحاد الدولي ومن المفترض كيان جمعية اللاعبين المحترفين يكون ممثلا في اتحاد الكرة مع باقي الروابط سواء الأندية والحكام والأندية.