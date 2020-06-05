شكرا لقرائتكم مدرب تونس: الأهلى والزمالك محظوظان بمعلول وساسى والمثلوثى إضافة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، أن الحياة في تونس عادت إلى طبيعتها بعد السيطرة على فيروس كورونا والفرق بدأت التدريبات.

وقال منذر الكبير مدرب منتخب تونس خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم": "اقتربنا من العودة للحياة الطبيعية في تونس وسيطرنا على فيروس كورونا، واللاعبون يحتاجون شهر ونصف لاستعادة لياقتهم البدنية لاستئناف الدورى في بداية أغسطس المقبل".

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وأضاف مدرب المنتخب: بدأنا معسكر للمنتخب بـ13 لاعبا فقط ولم نستطع جلب اللاعبين من الخارج بسبب غلق المطارات، وهو ما تسبب في عدم استدعاء على معلول و14 لاعبا محترفا متواجدين خارج تونس".

وعن تألق التوانسة في مصر، قال منذر الكبير: "الأندية المصرية محظوظون بتواجد اللاعبين التوانسة، وأبرزهم على معلول وفرجانى ساسى الذين يقدموا الإضافة والمستوى الكبير الثابت، مؤكدا أن حمزة المثلوثى المعروض حاليا على الزمالك لاعب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأى نادى يلعب له بسبب ذكائه وخبراته الكبيرة".