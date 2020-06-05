شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: ندرس كيفية رد هدايا الأهلى قانونيا وعودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الرياضة تدرس الوضع القانوني بشأن إعادة تبرعات النادى الأهلي بعد طلب محمود الخطيب رئيس الأحمر.

وقال وزير الرياضة خلال تقرير لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: "مستشارو الوزارة يدرسون في الوقت الحالي الوضع القانوني لكيفية إعادة التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي، وسنتخذ القرار الصحيح في هذه القضية".

وأضاف أشرف صبحى، "أن الوزارة اجتمعت مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لدراسة عودة النشاط الرياضى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن الدنيا مش هتقف وكل العالم عمل كدة".

وعن الأزمات، قال أشرف صبحى وزير الرياضة، "إن القانون هو من يحكم في مصر خاصة في الخناقات والمشاكل بين الأندية".

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وفى سياق آخر، تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي سيشهد إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستنظمها مصر يناير المقبل ٢٠٢١.

ويعد من المتحف من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.

وأكد صبحي بأننا سنبهر العالم بتنظيم يليق بإسم وسمعة مصر، سواء في حفل القرعة، أو حفل افتتاح البطولة، مثلما حدث من قبل في بطولات كثيرة استضافتها مصر في مختلف الالعاب الرياضية على المستوى القاري والعالمي.