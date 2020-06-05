شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان للاعبى الجونة: وحشتونى يا رجالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ياسر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة ، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من تدريبات الجونة مشاركًا أصدقاءه بالفريق، وعلق عليها: "وحشتوني يا رجالة".

حرص ياسر ريان على استعادة ، ذكريات مشاركته في تدريبات الفريق الساحلي، بعدما تعلق النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وتنتهي إعارة أحمد ياسر ريان في صفوف الجونة بنهاية الموسم الكروي الجاري، حيث وقع اللاعب على عقود إعارة للفريق الساحلي لمدة موسم واحد.