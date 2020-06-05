شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: اللوائح الرياضية تحتاج لتعديلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن اللوائح الرياضية في مصر تحتاج لتعديلات لإصلاح الكرة المصرية مؤكدا أن الروابط تعتبر عضو في الاتحاد طبقا لشروط العضوية كما ينص الاتحاد الدولي ومن المفترض كيان جمعية اللاعبين المحترفين يكون ممثلا في اتحاد الكرة مع باقي الروابط سواء الأندية والحكام والأندية.

وأضاف عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية إنه لم يكن متواجدا أو مشاركا في مناقشة بنود قانون الرياضة .

وتابع عبد الغنى أن الوضع مختلف في مصر ولابد أن تنفصل كرة القدم عن الأندية "مينفعش رئيس النادي يرأس كل الألعاب" ولابد من صدور تراخيص للأندية وتقديم ميزانية للتدفقات الثابتة وتقديم العقود.

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وأشار عبد الغني أن جمعية اللاعبين المحترفين ساهمت كثيرا في عمل جراحات صعبة للاعبي القسمين الثاني والثالث وتم تقديم الدعم لعدد كبير قبل أزمة فيروس كورونا وأن الدعم للأندية واللاعبين ليس له حسابات انتخابية .

ووجه عبد الغني الشكر لوزير الرياضة الذي يساهم بصورة كبيرة في دعم الأندية واللاعبين قائلا وزير محترم ومتفاهم.