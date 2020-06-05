شكرا لقرائتكم السماح بعودة التدريبات الجماعية لأندية الدوري الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين يوم الخميس إن بوسع الأندية العودة للتدريبات الجماعية الكاملة شريطة الحصول على موافقة الجهات الطبية وخبراء مكافحة العدوى المحليين مع الالتزام الصارم بقواعد احتواء انتشار فيروس كورونا.

والقرار خطوة بارزة أخرى إلى الأمام في جهود استئناف الدوري بعد نحو ثلاثة أشهر من التوقف بسبب قيود العزل العام جراء الوباء كما يأتي بعد شهر من عودة الفرق للتدريبات الفردية.

ووضع مسؤولو الدوري الأميركي عدة معايير صارمة للأندية من بينها "الالتزام الشديد باختبارات كوفيد-19" إضافة إلى قيود التباعد الاجتماعي حيث لا يسمح بوجود أكثر من خمسة أشخاص في توقيت واحد في صالات الألعاب الرياضية وغرف التدريبات ومرافق اللياقة البدنية الأخرى.

وتوصلت رابطة الدوري إلى اتفاق جديد مع اللاعبين يوم الأربعاء يسمح باستئناف موسم 2020 في خضم الجائحة.