شكرا لقرائتكم خبر عن العين: فرطنا في الشحات للأهلى على عكس رغبتنا.. ولم نفكر فى فايلر ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، أن الدوري في الإمارات لم يُحدد موعد استئنافه بعد، مشدداً أن الحفاظ على اللاعبين هو الشغل الشاغل للجهاز الفني حالياً، وقال العويس في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"علاقتنا جيدة بالأهلي وخاصة بمحمود الخطيب رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات.. وحسين الشحات كان له رغبة قويه في اللعب للأهلي ونحن رفضنا الوقوف أمام رغبة اللاعب رغم تمسكنا به في وقتها وحاجتنا الفنية اليه".

وتابع ماجد العويس أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى مشددا على أنه لم يتم التفكير أيضا في الاستعانة بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمرمعلقاً:"مدافع الأهلي المصري علي معلول لم يدخل القائمة الخاصة بخيارات مدرب العين ولم نفكر في فايلر المدير الفني للفريق بسبب علاقتنا القوية بالأهلي.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت مؤخرا أن على معلول، نجم منتخب تونس والنادى الأهلى، تلقى عرضاً جديداً من أندية الخليج للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذكرت صحيفة "الشروق" أن نادى العين الإماراتى أبدى رغبته فى التعاقد مع على معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها مع الأهلي وأضافت الصحيفة أن هذا العرض الذى يتضمن "مبلغا خياليا" هو الخليجى الثانى الذى يتلقاه على معلول، بعدما سبق وأن تلقى عرضاً من الهلال السعودى عبر أحد الوكلاء، وهو العرض الذى قوبل بالرفض من جانب الأهلى واللاعب.