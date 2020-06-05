شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله : بيراميدز اتولد بطل.. وتسببت فى فقدان الذاكرة لجدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه جاهز لعودة النشاط الرياضي مرة أخري، مشيراً إلي أن الأوضاع الحالية تحدد مصير الكرة، مشدداً علي أن بيراميدز اتولد بطل وانه ينافس علي جميع البطولات ويتمكن من تحقيق بطولات قريباً وأقربها بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وأن الفريق قادر علي حصد المركز الثاني حال استمرار بطولة الدوري الموسم الحالي، وحصد البطولة في الموسم المقبل .

وبرأ محمود فتح الله خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت، ناديه من التسبب في ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري مؤكدا أن الأسعار كانت في طريقها للصعود قبل وجود فريقه وأضاف فتح الله ، أنه راض علي مسيرته سواء مع الزمالك أو مع المنتخب الوطني ، مؤكداً أن التتويج ببطولة افريقيا 2008 هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية ، موضحاً أن في بطولة 2010 تعرض 10 لاعبين لإعياء شديد وقرر حسن شحاته تواجد كل لاعب في غرفة مستقلة .

وقال مدرب بيراميدز أن انضمامه لنادي الزمالك من غزل المحلة هي أسعد لحظات حياته ، مشيراً إلي ان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض هو من سهل اندماجه مع لاعبي الفريق بشكل كبير، مضيفا انه تسبب في تعرض محمد ناجي جدو لاعب الجونة ، لإصابة قوية وفقدانه للذاكرة لمدة 6 ساعات عندما كانوا زملاء في فريق المقاولون العرب ، بسب تسديدة قوية خلال المران .

وتحدث محمود فتح الله مدرب بيراميدز عن أصعب قرار اتخذه طول حياته قائلا :"أصعب قرار أخذته في حياتى هو الاعتزال"، مشيراً إلي أن أسعد لحظات اللاعب وهو في الملعب حتي لو أصبح رئيساً للنادي بعد ذلك.