أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4/6/2020 العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز يعلق لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على انستجرام :"اشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجاب واشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي واسرتي والناس اجمعين أي سوء" علق أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد. عدل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج التدريب المنزلي الذي يؤديه لاعبي الفريق الأحمر من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي.. تقدمت إدارة النادى الأهلى بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إحدى القنوات تتهمها فيها أنها خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي الزمالك يستعين بمستند من الفيفا فى قضية نادى القرن بعد اجتماع اللجنة عقدت اليوم اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك اجتماعا وذلك من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية.. لاعب سلة الزمالك يوجه رسالة إلى مجلس الأبيض بعد بدء التعافى من كورونا حرص شعبان عبدالوهاب "بينو" نجم كرة السلة بالزمالك والمنتخب الوطني السابق على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور.. Advertisements تقدم مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان، باستقالته من تدريب الفريق، موضحاً أن السبب هو في ذلك يرجع إلى تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم.. حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على تقديم النعى فى رحيل أحمد شبرا مشجع النادى الأبيض عن عالمنا.. تلقى باهر المحمدي نجم الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني عرضاً نمساوياً خلال الساعات الماضية للرحيل اليه بداية من الموسم المقبل، لينضم للعروض التي تلقاها اللاعب. تعتزم شركة استادات القابضة إنشاء 25 حمام سباحة على الأقل فى المرحلة الأولى من أندية city club، بينها 9 حمامات سباحة أولمبية فى إطار خطتها لتطوير الأندية المصرية. استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على 3 إجراءات سيقوم بتطبيقها علي لاعبي الفريق عقب عودة النشاط. أكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة قانونية ، لبحث الرد القانوني على طلب النادى الاهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى اتحاد الكرة يسمح للاعبى الكرة بخوض الانتخابات عقب الاعتزال مباشرة

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