7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4/6/2020 العديد من الأخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، تعتزم شركة استادات القابضة إنشاء 25 حمام سباحة على الأقل فى المرحلة الأولى من أندية city club، بينها 9 حمامات سباحة أولمبية فى إطار خطتها لتطوير الأندية المصرية فى المحافظات التى تغطيها المرحلة الأولى، بحيث يتمكن أعضاء أندية city club الاستمتاع بهذه الخدمات، بجانب التدريب على المشاركة فى البطولات الرسمية لمحترفى لعبة السباحة.

city club تنشئ 9 حمامات سباحة أولمبية فى المرحلة الأولى

تعتزم شركة استادات القابضة إنشاء 25 حمام سباحة على الأقل فى المرحلة الأولى من أندية city club، بينها 9 حمامات سباحة أولمبية فى إطار خطتها لتطوير الأندية المصرية.

أحمد فتحى فى أول تعليق على إصابة أسرته ب"الكورونا": اللهم اجعل الدعاء مستجاب

علق أحمد فتحى نجم الأهلى والكرة المصرية المنتقل فى الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.

النادى الأهلى يشكو إحدى القنوات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تقدمت إدارة النادى الأهلى بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إحدى القنوات تتهمها فيها أنها خألفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي

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الزمالك يستعين بمستند من ألفيفا فى قضية نادى القرن بعد اجتماع اللجنة

عقدت اليوم اللجنة المكلفة بملف نادى القرن بنادى الزمالك اجتماعا وذلك من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية..

لاعب سلة الزمالك يوجه رسالة إلى مجلس الأبيض بعد بدء التعافى من كورونا

حرص شعبان عبدالوهاب "بينو" نجم كرة السلة بالزمالك والمنتخب الوطنى السابق على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور..

مجدى عبد العاطى يعلن استقالته من تدريب أسوان

تقدم مجدى عبد العاطى المدير ألفنى لأسوان، باستقالته من تدريب ألفريق، موضحاً أن السبب هو فى ذلك يرجع إلى تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم..

وزير الرياضة يقرر تشكيل لجنة قانونية للرد على طلب الأهلى بشأن التبرعات

أكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة قانونية ، لبحث الرد القانونى على طلب النادى الاهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية التى دخلت خزينة النادى