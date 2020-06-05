شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 29 عاما.. شرط حرس الحدود لضم أى لاعب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود، خطة للتعاقدات الموسم المقبل حيث من أهم المعاير هيا ألا يزيد عمر اللاعب عن 29 عاما، وذلك لبناء جيل جديد قادر على المنافسة لمدة 4 أو 5 مواسم قادمة فى بطولة الدورى المصرى وكأس مصر، قرر محمد حليم الاستعانة بقطاع الناشئين فى النادى لدعم احتياجات الفريق الأول الموسم المقبل وبناء جيل جديد من أبناء النادى.

ويسعى محمد حليم بصفته رئيس قطاع الناشئين أيضا منح فرصة اللاعبين المتميزين خلال المرحلة المقبلة ، ويحرص محمد حليم على متابعة تدريبات لاعبى الفريق خلال تواجدهم فى المنزل عبر الفيديو كونفرنس وأنشأ الجهاز الفنى لحرس الحدود، جروب للاعبى الفريق عبر تطبيق "واتس آب" لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

وأجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا"، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الأدوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الاجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كافة الاخطوات الاستباقية.