شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب من تجديد تعاقد محمد عبد الغنى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك، تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقده بنهاية موسم 2021 – 2022.

وشارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة 4 مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 ملايين جنيه و416 ألف جنيه.

Advertisements

واستقر مسئولو الزمالك، علي تمديد عقد محمد عبد الغنى، ورفعه إلى 4 أضعاف القيمة التي كان يتقاضها حيث كان يحصل على مليون جنيه لترتقع إلى 4 ملايين وذلك خلال الأيام المقبلة بعد نجاح مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور في تمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، كذلك تعديل عقد عبد الغنى وزميله عبد الله جمعة خاصة أن عقد الثنائى أخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار مساعي إدارة النادي لترضية كل اللاعبين وزيادة عقودهم المالية بالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم وتحفيزهم للمرحلة المقبلة بسبب صعوبة اللقاءات سواء على الصعيد المحلي أو القاري وضرورة بذل الفريق مجهودات مضاعفة من أجل ترضية الجماهير وحصد البطولات.