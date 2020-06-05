شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: باناثينايكوس اليوناني عقبة أمام انتقال باهر المحمدي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف الخليج 365 أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ما زال الاختيار الأول للنادي الأهلي فى مركز الظهير الأيمن ، و على فوزي لاعب إنبي الإختيار الثاني ورجب بكار و عمر جابر ثنائي بيراميدز اختيارات الأهلي بالترتيب ، ولكن الإسماعيلي يرفض بيع باهر مباشرة للأهلي بسبب الجماهير .

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أضاف محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 ، دخل نادي باناثينايكوس اليوناني في مفاوضات قوية لضم باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي ومنتخبنا الوطني تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، و أن باهر أكد للمقربين انه يوجد بالفعل مفاوضات مع الأهلي الا انه لم يوقع بشكل رسمي حتى هذه اللحظة كما تردد، منتظرا وصول العرض اليوناني قبل تحديد موقفه النهائي.

أكد شبانه أن إدارة الاسماعيلي تفضل بيع باهر المحمدي لأوروبا ومن ثم الإنضمام عن طريقه للأهلي وهذا الأمر حدث أكثر من مرة من قبل بإنتقال لاعب لنادي أوروبي أو عربي ثم العودة لمصر ، مؤكدا انه في حالة نجاح الأهلي في انهاء الصفقة مع الإسماعيلي فستكون رغبة باهر الأولي هي اللعب للفريق الأحمر في وقتها.