شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يتمسك بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات بعد دراسة القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى موعدها سواء فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، على أن يكون مدة المجلس الجديد 4 سنوات وليس موسم واحد كما يتردد ، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الفيفا أطلع على قانون الرياضة المصرى والذى ينص على إقامة الانتخابات بعد 4 سنوات أو بعد الدورة الاولمبية أيهما أسبق، وبالتالى فمن حق اتحاد الكرة عقد انتخابات فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين بعد مرور 4 سنوات وفقا للقانون دون التقيد بعقد انتخابات جديدة بعد دورة الالعاب الاولمبية 2021.
في سياق متصل كشف الإعلامي محمد شبانه فى " لايف السابع أن لاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يرفض التمديد للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد يوم 31 يوليو المقبل وهو موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية وفقا لقرار تعيينها ، على أن يتولى وليد العطار المدير التنفيذى الحالي للجبلاية إدارة اتحاد الكرة والقيام بأعمال رئيس الاتحاد حتى موعد إقامة الانتخابات.
تابع شبانه عبر برنامج مع شبانه فى لايف الخليج 365 أن بعد يوم 31 يوليو المقبل ستتحول اللجنة الخماسية للجنة انتخابية مسئولة عن الاشراف على الانتخابات فقط وكذلك فحص اوراق المرشحين ومتابعة العملية الانتخابية، بينما سيقوم وليد العطار بادارة شئون الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد، أضاف شبانه أن اللجنة الخماسية سيكون عليها انهاء اللائحة الجديدة والتي من بينها تحديد شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة قبل 31 يوليو والدعوة لجمعية عمومية لمناقشة و اعتماد اللائحة.
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