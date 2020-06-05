شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: فيفا ينهي عمل اتحاد الكرة 31 يوليو والعطار رئيساً 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى " لايف السابع أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يرفض التمديد للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد يوم 31 يوليو المقبل وهو موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية وفقا لقرار تعيينها ، على أن يتولى وليد العطار المدير التنفيذى الحالي للجبلاية إدارة اتحاد الكرة والقيام بأعمال رئيس الاتحاد حتى موعد إقامة الانتخابات.

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تابع شبانه عبر برنامج مع شبانه فى لايف الخليج 365 أن بعد يوم 31 يوليو المقبل ستتحول اللجنة الخماسية للجنة انتخابية مسئولة عن الاشراف على الانتخابات فقط وكذلك فحص اوراق المرشحين ومتابعة العملية الانتخابية، بينما سيقوم وليد العطار بادارة شئون الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد.

أضاف شبانه أن اللجنة الخماسية سيكون عليها انهاء اللائحة الجديدة والتي من بينها تحديد شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة قبل 31 يوليو والدعوة لجمعية عمومية لمناقشة و اعتماد اللائحة.