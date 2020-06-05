شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 4 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 4 / 6 / 2020، العديد من الاخبار الهامة أبرزها شكوى القلعة الحمراء إحدى القنوات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جانب تعديل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج التدريب المنزلي الذي يؤديه لاعبي الفريق الأحمر من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

النادى الأهلى يشكو إحدى القنوات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تقدمت إدارة النادى الأهلى بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إحدى القنوات تتهمها فيها أنها خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامى، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض فى الأعراض واتهامات باطلة .

أحمد الشيخ يطالب الأهلى بحسم مصيره للرد على عرض المقاصة

دخل مسئولو مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام في مفاوضات للتعاقد بشكل رسمى مع أحمد الشيخ، صانع ألعاب الأهلي، وجناح مصر المقاصة السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل من أجل استقطابه بناء على رؤية ورغبة قوية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى الذى يمتلك قناعات خاصة بقدرات اللاعب الفنية منذ أن كان يقود جلال فريق تليفونات بنى سويف وكان أحمد الشيخ لاعبا بالفريق ، ثم انتقلا سويا لمصر المقاصة وصنعا سجلا مميزا مع الفريق الفيومى .

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الأهلي يُعدل برنامج التدريب المنزلي للاعبين تحسباً لعودة النشاط عدل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج التدريب المنزلي الذي يؤديه لاعبي الفريق الأحمر من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد اقتراب عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، عقب الأنباء عن استئناف النشاط بداية من منتصف الشهر الجاري، وأرسل فايلر برنامج تدريبي جديد للاعبين تضمن الجري لمدة نصف ساعة متواصلة يومياً مع أداء تدريبات عضلية لمدة 20 دقيقة بالإضافة لوجود تحدي بين اللاعبين من خلال التنافس على أكثر لاعب يؤدي البرامج اليومية بشكل صحيح ولمدة أطول. الأهلى يتابع مستحقات علاج حمدى فتحى مع اتحاد الكرة تواصل مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مع نظرائهم فى اتحاد الكرة بشأن بحث مستحقات القلعة الحمراء لدى الجبلاية الخاصة بعلاج حمدى فتحى لاعب الأحمر، والذى أصيب فى معسكر المنتخب الوطنى الأول وأجرى جراحة وسيتحمّل اتحاد الكرة تكاليف علاج اللاعب حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واستفسر مسئولو القلعة الحمراء مع مجلس الجبلاية حول موعد تسديد هه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.

علق أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على انستجرام :"اشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجاب واشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي واسرتي والناس اجمعين أي سوء"