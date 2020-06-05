شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طنطا تضع خطة طبية للنادى تحسبًا لعودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى، وضع الخطة النهائية للعاملين والأجهزة الفنية والكشف عليهم بصفة مستمرة والاشراف على عملية تطهير مقر النادى على مدار اليوم وذلك استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى بعدما قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة، بسبب توقف جميع الموارد التى يحصل عليها النادى خلال الفترة الماضية فى ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ويأتى تحركات اللجنة الطبية بطنطا تحسبا لعودة النشاط الرياضى بعدما اطمئن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى الذين يتواجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.

فيما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخرى، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع استضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الاحترازات الطبية التى سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك توفيرا للنفقات على الأندية واتحاد الكرة، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة فى الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب والمباريات، ووعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص باستئناف بطولة الدورى من عدمه.