بند "الإشتراك" يهدد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من التخبط داخل اتحاد الكرة، بعدما تمسكت أندية الجمعية العمومية بحضور اجتماع الجمعية الخاص بمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة حتى فى حالة إقامته بعد يوم 30 يونيو الجارى، بداعى أن اللائحة الحالية التى يعمل بها اتحاد الكرة تعطى الأندية التى شاركت فى كأس مصر الحق فى حضور الجمعية العمومية باعتبارها ضمن الجمعية العمومية، بينما لم يتم حتى الأن اعتماد اللائحة الجديدة والتى تعطى الأندية التى تاهلت للأدوار التمهيدية فقط حق المشاركة.
في سياق متصل كشف الإعلامي محمد شبانه فى " لايف السابع أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يرفض التمديد للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد يوم 31 يوليو المقبل وهو موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية وفقا لقرار تعيينها ، على أن يتولى وليد العطار المدير التنفيذى الحالي للجبلاية إدارة اتحاد الكرة والقيام بأعمال رئيس الاتحاد حتى موعد إقامة الانتخابات.
تابع شبانه عبر برنامج مع شبانه فى لايف الخليج 365 أن بعد يوم 31 يوليو المقبل ستتحول اللجنة الخماسية للجنة انتخابية مسئولة عن الاشراف على الانتخابات فقط وكذلك فحص اوراق المرشحين ومتابعة العملية الانتخابية، بينما سيقوم وليد العطار بادارة شئون الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد، أضاف شبانه أن اللجنة الخماسية سيكون عليها انهاء اللائحة الجديدة والتي من بينها تحديد شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة قبل 31 يوليو والدعوة لجمعية عمومية لمناقشة و اعتماد اللائحة.
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