شكرا لقرائتكم خبر عن بند "الإشتراك" يهدد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من التخبط داخل اتحاد الكرة، بعدما تمسكت أندية الجمعية العمومية بحضور اجتماع الجمعية الخاص بمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة حتى فى حالة إقامته بعد يوم 30 يونيو الجارى، بداعى أن اللائحة الحالية التى يعمل بها اتحاد الكرة تعطى الأندية التى شاركت فى كأس مصر الحق فى حضور الجمعية العمومية باعتبارها ضمن الجمعية العمومية، بينما لم يتم حتى الأن اعتماد اللائحة الجديدة والتى تعطى الأندية التى تاهلت للأدوار التمهيدية فقط حق المشاركة.

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وتسبب هذا الأمر فى خلاف وجدل كبير داخل اتحاد الكرة خوفا من بطلان الجمعية العمومية المقبلة وبالتالى اللائحة الجديدة، حيث يرغب 217 ناديا فى حضور الجمعية العمومية وليس فقط 95 ناديا وفى حالة حضور العدد الأصلى والكبير فيوجد اتجاه وفقا لمصادر بالجمعية العمومية برفض أغلب بنود اللائحة الجديدة وعلى رأسها تقليص عدد الأندية ليصبح 95 بدلا من 217.