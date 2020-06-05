شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على عودة جدو بعد تأكد رحيل سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف على إعادة محمد ناجى جدو مهاجم الفريق الذى تمت إعارته لطنطا فى الميركاتو الشتوى الماضى لإشراكه مع أبناء السيد البدوى بشكل أساسى واكسابه حساسية المباريات بعد خروجه من حسابات المدير الفنى لزعير الثغر الذى كان يعتمد على كل من خالد قمر والاوغندى إيمانويل أوكوى والإيفوارى رزاق سيسيه .

وقد تأكد عودة رزاق سيسيه إلى فريقه الأساسى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الإتحاد بنهاية الموسم الحالى ، بعد أدائه اللافت مع الفريق الأخضر ، وهو ما دفع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إلى التأكيد على عودته على أن يتم وضعه تحت تصرف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك وفى حالة عدم اقتناعه به سيتم تسويقه بإحدى أندية الخليج الراغبة فى التعاقد معه ، وهو ما ادى لموافقة طلعت يوسف على عودة جدو من جديد لزعيم الثغر لتدعيم هجوم الفريق .

فيما رفض طلعت يوسف فكرة التعاقد مع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك الحالى والإتحاد الأسبق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب تذبذب مستوى اللاعب منذ فترة وعدم مشاركته مع أى فريق طوال الموسم الحالى بعد فشل انتقاله فى بداية الموسم للوداد البيضاوى المغربى وعودته مرة اخرى لمصر ، ثم خروجه من حسابات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الشهور الماضية.

ويرتبط كاسونجو بذكريات سعيدة مع جماهير الإتحاد السكندرى عندما شارك مع الفريق فى موسمين نجح فيهما فى لفت الأنظار، والإنتقال بعدها للزمالك إلا أن نجمه بدا فى الهبوط عقب الرحيل من القلعة البيضاء بداية الموسم فى صفقة انتقال المغربى محمد اوناجم من الوداد للأبيض ولم يشارك إلا لدقائق معدودة الأمر الذى جعله يخرج من حسابات كارتيرون عقب عودته لأبناء ميت عقبة خلال فترة الإنتقالات الشتوية .