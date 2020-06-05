شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها استعانة قلعة ميت عقبة بمستند من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية نادى القرن بعد اجتماع اللجنة الخاصة بذلك الملف إلى جانب مغادرة شعبان عبد الوهاب لاعب سلة الزمالك، المستشفى، بعد بدأ تعافيه من فيروس كورونا، حيث يواصل مسئولى النادى الأبيض متابعة حالته.

الزمالك يستعين بمستند من الفيفا فى قضية نادى القرن بعد اجتماع اللجنة

عقدت اليوم اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك، اجتماعا، وذلك من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر.

شيكابالا ينعى رحيل "أحمد شبرا" مشجع نادى الزمالك

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على تقديم النعى فى رحيل أحمد شبرا مشجع النادى الأبيض عن عالمنا، وكتب الأباتشى على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"إنا لله وإنا إليه راجعون .. في الجنة يا خال"، وقام شيكابالا بنشر صورة سابقة له مع شبرا إلى جانب عددا من لاعبى الفريق الأبيض وهي صورة تذكارية.