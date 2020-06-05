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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها استعانة قلعة ميت عقبة بمستند من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية نادى القرن بعد اجتماع اللجنة الخاصة بذلك الملف إلى جانب مغادرة شعبان عبد الوهاب لاعب سلة الزمالك، المستشفى، بعد بدأ تعافيه من فيروس كورونا، حيث يواصل مسئولى النادى الأبيض متابعة حالته.
الزمالك يستعين بمستند من الفيفا فى قضية نادى القرن بعد اجتماع اللجنة
عقدت اليوم اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك، اجتماعا، وذلك من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر.
شيكابالا ينعى رحيل "أحمد شبرا" مشجع نادى الزمالك
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على تقديم النعى فى رحيل أحمد شبرا مشجع النادى الأبيض عن عالمنا، وكتب الأباتشى على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"إنا لله وإنا إليه راجعون .. في الجنة يا خال"، وقام شيكابالا بنشر صورة سابقة له مع شبرا إلى جانب عددا من لاعبى الفريق الأبيض وهي صورة تذكارية.
شبانه فى لايف " الخليج 365 " :الزمالك المستفيد من انفصال الأهلي و المستشار ترك والدليل ساسي
أكد الإعلامي محمد شبانه فى " لايف الخليج 365 " أن نادي الزمالك هو المستفيد الوحيد من انفصال المستشار ترك آل الشيخ عن النادي الأهلي كما استفاد من قبل بالتعاقد مع فرجاني ساسي و حمدي النقاز و المدير الفني كريستيان جروس عن طريق المستشار ترك بعد أزمته الشهيرة وقتها مع الأهلي ليقرر دعم الزمالك بهذا الثلاثي الذى أفاد الزمالك كثيراً.
لاعب سلة الزمالك يغادر المستشفى بعد "مسحة" كورونا ويبدأ العزل المنزلى
كشفت زوجة شعبان عبدالوهاب "بينو" نجم كرة السلة بالزمالك والمنتخب الوطني السابق عن بدء تعافي اللاعب من مرضه، وأكدت خروجه من المستشفي اليوم، الخميس، وسيبدأ العزل بالمنزل لمدة أسبوعين مقبلين بعد تحسن حالته الصحية، وكشف الموقع الرسمى للزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادى قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة، من أجل حالة اللاعب واستكمال علاجه كما تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس مع اللاعب من أجل الاطمئنان على حالته.
تقارير مغربية: بن شرقى وأوناجم يعودان للزمالك نهاية يونيو
كشفت تقارير صحفية مغربية، عن موعد عودة ثنائى نادى الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، إلى القاهرة من أجل الإلتحاق بتدريبات الفارس الأبيض مع استئناف النشاط الرياضى فى مصر، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الثنائي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، من المتوقع أن يعودان إلى القاهرة، مع نهاية الشهر الحالى، عدما تقرر فتح الخطوط الجوية بين البلدان.
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