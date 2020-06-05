شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف فى لايف ”الخليج 365” موقف حسام عاشور من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى "لايف الخليج 365" إنه وفقا لمصادر مقربة من حسام عاشور، قائد الأهلى إن اللاعب قد وافق على ارتداء قميص الزمالك والتراجع عن قرار الاعتزال الذى أخطر به مسئولي الأهلى بعد تراجع النادى الأحمر عن الاستثناءات التي وافق عليها المجلس من قبل بشأنه ليقرر حسام عاشور فتح الباب أمام الزمالك وستشهد تلك المسألة بعض المناقشات على أن تحسم خلال الفترة الجارية بشكل نهائي بشأن انضمامه لنادى الزمالك ولكنه فى طريقه إلى اتخاذ قراره بشأن التراجع عن الاعتزال.

وأضاف محمد شبانة فى برنامجه "مع شبانه" فى لايف الخليج 365، إن كل لاعب فى كرة القدم له حسابات يقوم بمراجعتها مع نفسه وذلك من أجل تحقيق أهدافه فى النهاية، وكان الإعلامي محمد شبانه فى " لايف الخليج 365 " قد أوضح أن نادي الزمالك هو المستفيد الوحيد من انفصال المستشار ترك آل الشيخ عن النادي الأهلي كما استفاد من قبل بالتعاقد مع فرجاني ساسي و حمدي النقاز و المدير الفني كريستيان جروس عن طريق المستشار ترك بعد أزمته الشهيرة وقتها مع الأهلي ليقرر دعم الزمالك بهذا الثلاثي الذى أفاد الزمالك كثيراً.

تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه" إن الزمالك يجيد استغلال الصدامات الخاصة بالأهلي وهذا أمر جيد ، وهذا ما يحدث بين الدول الكبري ، والزمالك كما قلت استفاد من الشرخ الأول بين المستشار ترك و الأهلي وتدخل الزمالك وقتها لصالح المستشار ترك واستفاد بصفقات سوبر ، ونفس الأمر قد يتكرر مع حسام عاشور وينتقل للزمالك عن طريق المستشار ترك الذى أعتقد أنه لن يتخلي عن عاشور بعد استغناء الأهلي عنه، أضاف شبانه أنه يعاتب على الأهلي محو تاريخ 16 سنة لحسام عاشور وأعيب على مجلس الإدارة اتخاذ مثل هذا القرار فى وقت قصير أو مجرد خطأ للاعب.